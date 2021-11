Matas Skarna, futebolista lituano de 16 anos, jogava na sexta-feira pelo clube londrino Hashtag United, quando fogo-de-artifício explodiu perto do seu tornozelo.

O jovem jogador — que escapou a uma lesão que possivelmente lhe terminaria a carreira futebolística — partilhou com a BBC: “Parecia que a minha perna tinha literalmente explodido.”

Matas, que joga também pela seleção sub-17 da Lituânia, confessou que ficou imediatamente preocupado com o futuro da sua carreira, uma vez que achava ter sofrido danos permanentes na perna.

O pirotécnico — que, segundo a BBC, será proveniente de um espetáculo privado perto do estádio — apenas queimou a meia do defesa-esquerdo, que foi observado somente pelo fisioterapeuta da equipa, uma vez que uma visita hospitalar não foi considerada necessária.

“Achei que iria ser pior. Disseram-me que iria fazer comichão, e poderia doer um pouco, mas nada de grave”, confessou o jovem internacional lituano.

A partida contra os Concord Rangers foi interrompida e dada como terminada após o sucedido, e o vídeo do incidente foi divulgado na página do clube, na rede social Twitter.

We expect fireworks whenever @hashtagutd play but not like this!

Our player, Matas Skrna, is luckily ok but this could have been bad!

Game abandoned at 2-0 up as house where fireworks came from refused to stop. Two more landed near pitch. Police have been notified. Stay safe. pic.twitter.com/YP22OaLDb6

— Hashtag United (@hashtagutd) November 5, 2021