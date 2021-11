Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo vai autorizar a plantação de mais 36.726 hectares de novos povoamentos de eucalipto em 126 dos concelhos de Portugal continental. Segundo o jornal Público, a autorização do Executivo vai ser dada através da publicação de um diploma que permitirá aumentar para 881.735 os hectares cobertos por esta espécie, o que representa cerca de 10% da superfície do território continental.

Esta é uma decisão que vai contra as promessas do Governo, que se tinha comprometido a reduzir a área de eucalipto. Um grupo de organizações ambientalistas vai enviar uma carta aberta ao secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, com o intuito de “repudiar a intenção” que aumenta os “limites máximos das áreas de eucalipto” previstas para cada concelho do país.

Entre outubro de 2013 e 0 final de 2018 foram autorizados apenas 11 mil hectares de eucaliptos e, agora, com este anúncio, há um aumento do ritmo de crescimento desta espécie.

De acordo com o jornal Público, os concelhos com mais área de eucalipto são Arcos de Valdevez, mais 329 hectares, Póvoa do Lanhoso, mais 303 hectares, Montijo, mais 561 hectares, Aljezur, mais 585 hectares, Grândola, mais 579 hectares, Alcácer do Sal, mais 739 hectares, e Odemira, mais 3.149 hectares.

É exatamente em Odemira que existe a maior plantação de eucaliptos, passando a contar com 34.641 hectares, num território com 172 mil hectares de superfície.