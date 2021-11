Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Igreja Católica francesa vai vender algum do seu património, incluindo alguns bens imobiliários, para indemnizar as vítimas de abusos sexuais praticados por sacerdotes e outras figuras do clero.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, de acordo com o New York Times, um mês depois do relatório polémico que confirmou o abuso de 200 mil pessoas pela Igreja Católica francesa nos últimos 70 anos, número que ascende a 300 mil se forem incluídos membros perpetradores dos crimes que não sejam sacerdotes, como catequistas.

A medida, aprovada de modo quase unânime, foi bem recebida pelos grupos de vítimas da igreja francesa, que consideram o anúncio como um primeiro passo no reconhecimento dos abusos sistemáticos perpetrados pelas paróquias francesas.

“Vamos certificar-nos que ninguém será ignorado”, afirmou Éric de Moulins-Beaufort, arcebispo de Reims e presidente da Conferência de Bispos de França (CEF), que foi realizada para dar resposta ao relatório de início do mês de outubro. Citado pelo France 24, o arcebispo explicou à AFP que seria criada uma comissão independente para avaliar as queixas, e que “serão providenciados os meios para levar a cabo a missão de indemnizar individualmente as vítimas”.

Na reunião de bispos, que terminou esta segunda-feira, ficou ainda acordada a criação de vários grupos de trabalho que desenvolveriam propostas até 2023 em matérias relacionadas com a formação de novos sacerdotes.

Outro modo de financiar as indemnizações realizadas pela Igreja passa por doações de pessoas que frequentem as paróquias de França. A CEF explicou, contudo, que estas doações teriam de ser realizadas especificamente para um fundo criado para o efeito, pelo que os contributos habituais dos frequentadores da Igreja Católica, que são uma das fontes financeiras das paróquias, não serão utilizadas no apoio às vítimas de abusos sexuais.

Em março, de acordo com o El País, tinha sido criado um fundo através de doações que atingiu cinco milhões de euros, valor insuficiente para cobrir as indemnizações das vítimas.

Passará a existir um tribunal sacerdotal com competências para julgar os casos de abuso em todo o país, medida que tem como propósito evitar que padres acusados de abuso sejam julgados em paróquias locais, que pudessem proteger os sacerdotes influenciando o veredicto final.

Foi ainda realizado um pedido ao Papa Francisco para que disponibilizasse uma equipa de conselheiros que possam ajudar na avaliação de novas medidas que visem proteger as crianças de abusos sexuais por parte de sacerdotes da Igreja francesa.

Ainda segundo a AFP a Conferência de Bispos de França prometeu que as primeiras indemnizações seriam realizadas ainda em 2022.