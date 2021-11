Morato, Ferro, Tomás e uma possível ida ao mercado. Quem faz o lugar de Lucas Veríssimo nestes "meses difíceis"?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lucas Veríssimo tem sido o habitual titular do lado direito da tripla de centrais que o Benfica tem apresentado em campo, mas o brasileiro, que tem sido convocado para a canarinha por Tite, vai desfalcar os encarnados até ao final da temporada, depois de uma grave lesão sofrida no último encontro dos encarnados, uma vitória por expressivos 6-1 frente ao Sp. Braga, no passado fim de semana. O jogo foi uma espécie de “pontapé na crise” das águias, a contas com maus resultados e exibições menos conseguidas, crise essa que os adeptos esperam que se afaste de vez da Luz. No entanto, a lesão de Veríssimo deixa muitas preocupações.

Depois de 17 jogos na (meia) época de estreia ao serviço do Benfica, tendo chegado em janeiro deste ano, Lucas Veríssimo assumiu cedo a titularidade da equipa de Jorge Jesus, normalmente com a companhia de Otamendi e Vertonghen. Além de revelar qualidades defensivas e de antecipação, Lucas leva já três golos em dez jogos da Primeira Liga esta época, ajudando a equipa também no capítulo ofensivo.

Ainda com o jogo frente ao Sp. Braga empatado a um golo, num lance com o rapidíssimo Galeno, Veríssimo teve a infelicidade de dobrar a perna num ângulo estranho, acabando por sair de jogo cerca de 10 minutos depois, ainda na primeira parte. No final da goleada, Jorge Jesus deixou antever notícias piores: “Infelizmente nem tudo foi bom porque a lesão do Lucas Veríssimo parece-me gravíssima”.