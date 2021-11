Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Morreu esta terça-feira o politólogo Rui Oliveira e Costa, antigo deputado do PSD, ex-dirigente da UGT e diretor da empresa de sondagens Eurosondagem, e comentador desportivo na SIC Notícias e RTP. Tinha 73 anos e estava doente há algum tempo.

O Sporting Clube Portugal manifestou o seu pesar pela morte do antigo membro do conselho leonino e antigo diretor do jornal do clube, em nota publicada no seu site oficial: “Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube.”

Ao longo da sua vida, o também professor de Ciências Políticas na Universidade Lusófona exerceu vários cargos, como a vereação da Câmara do Seixal entre 1998 e 2001, membro da Comissão Nacional do PPD/PSD de 1978 a 1986, membro da Comissão Nacional do PS de 1989 a 2008.

Pertenceu ainda ao painel do programa da SIC Notícias “O Dia Seguinte”, onde foi comentador desportivo afeto ao clube leonino.

A União Geral de Trabalhadores (UGT) também lamentou a morte do ex-dirigente, através de uma publicação na página oficial de Facebook da central sindical: “Rui Oliveira e Costa foi um dos fundadores da UGT. Morreu hoje [terça-feira], depois de uma luta titânica contra uma doença que o venceu. A UGT está de Luto”, lê-se.