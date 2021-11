Nuno Espírito Santo recorda tempos mais "agitados" e diz: "Há algumas semanas fui treinador do mês"

Em Londres, Nuno Espírito Santo conseguiu oito vitórias, dois empates e sete derrotas, com destaque para a prestação na Premier League, onde somou o mesmo número de vitórias e derrotas (cinco). O Tottenham estava no 9.º lugar do campeonato à saída do português, com 9 golos marcados e 16 sofridos, revelando alguma falta de concretização, mesmo com a permanência de Harry Kane na equipa.

No entanto, a carreira na capital inglesa até começou de feição para o antigo treinador de Valencia e FC Porto, conseguindo o melhor arranque de campeonato do clube em 60 anos, o que lhe valeu o prémio de treinador do mês da Premier League em agosto.