Marc Márquez não vai estar no Grande Prémio de Valencia, no próximo domingo, e acabou assim a atual temporada de Moto GP. O piloto espanhol, seis vezes campeão do mundo, anunciou que teve uma recaída dos problemas de visão que já o afetaram no passado e que, por isso, não vai conseguir marcar presença na última corrida do Mundial.

“São momentos duros, parece que chove em cima do molhado. Depois de visitar o Dr. Sánchez Dalmau, confirmou-se um novo episódio de diplopia (visão dupla), como em 2011. É preciso ter paciência mas uma coisa que aprendi foi a enfrentar as adversidades com otimismo. Obrigada pelo apoio”, escreveu o piloto nas redes sociais.

Para além do Grande Prémio de Valencia, que servirá apenas para cumprir calendário e encerrar a classificação porque Fabio Quartararo já é campeão do mundo, Marc Márquez também vai falhar os primeiros testes de pré-temporada em Jerez de la Frontera, agendados para 18 e 19 de novembro.

De recordar que o espanhol de 28 anos já não esteve no Grande Prémio de Portugal, no passado domingo, depois de ter sofrido uma “ligeira concussão cerebral” na sequência de uma queda durante um treino. Marc Márquez termina assim a temporada de regresso ao Moto GP depois de ter falhado o ano de 2020 quase por inteiro após ter partido o braço — venceu na Alemanha, nas Américas e na Emilia Romagna e abandonou em quatro ocasiões, estando provisoriamente no sexto lugar de uma classificação geral que só vai ficar encerrada após a bandeirada de xadrez do próximo domingo.