O PAN manifestou-se esta terça-feira preocupado com os mecanismos de transparência e a rapidez da discussão do acordo de parceria quanto ao próximo quadro comunitário, mas saudou o aumento de financiamento para as comunidades energéticas.

Estas posições foram transmitidas pelo deputado Nelson Silva no final de uma reunião com o Governo na Assembleia da República, em que foram apresentadas as linhas gerais Acordo de Parceria Portugal 2030, o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que vai substituir o Portugal 2020.

Temos uma série de preocupações quanto ao aumento de transparência nos processos e procedimentos que a modernização da administração pública, através da digitalização, iria permitir. Não consta nada neste âmbito no acordo de parceria”, alertou.

Questionado se partilha com o PSD as críticas ao curto período de discussão pública (no máximo três semanas) deste acordo, o deputado do PAN respondeu afirmativamente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Há aqui uma tentativa muito apressada de avançar com este acordo de parceria antes das próximas eleições, achamos que devia ter sido acautelado há mais tempo”, afirmou, embora compreendendo que o ‘chumbo’ do Orçamento do Estado para 2022 logo na generalidade obrigou o Governo a acelerar muitos processos.

Do lado positivo, o deputado do PAN destacou “o aumento do financiamento para as comunidades energéticas e a democratização da energia”, mas estranhou que a agricultura não esteja enquadrada neste acordo dentro dos fundos de transição climática.

“Há pontos positivos neste acordo, mas ainda ficou muito por fazer, a que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência não dá resposta”, resumiu.

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, apresentam as Linhas Orientadoras do Acordo de Parceria Portugal 2030, o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, que vai substituir o Portugal 2020.

Esta terça-feira, já foram recebidos no parlamento BE, PSD, PCP, CDS-PP e PAN, seguindo-se PEV e PS.Na quarta-feira, serão recebidos os partidos Chega e Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues.