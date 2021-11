Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O médio francês Paul Pogba lesionou-se num treino da seleção francesa de futebol e pode ficar fora dos relvados entre seis e oito semanas, só voltando à competição em 2022, segundo a BBC.

A Federação Francesa de Futebol anunciou a lesão no Twitter, e revelou que o médio não vai estar disponível “nos próximos dois encontros”, com o Cazaquistão e a Finlândia, tendo sido substituído por Jordan Veretout, jogador da AS Roma de José Mourinho.

Victime d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite, @paulpogba est contraint de déclarer forfait pour les 2 prochaines rencontres. Pour le remplacer, Didier Deschamps a fait appel à @JordanVeretout. pic.twitter.com/NGf7Q2AHBa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2021

O Manchester United, clube do jogador, confirmou a lesão: “Paul Pogba foi dispensado da seleção nacional francesa depois de sofrer uma lesão no músculo da coxa no treino. Vai voltar para Manchester para ser tratado e sujeito a nova avaliação”, disse o clube, no site oficial.

O médio francês é o mais recente elemento da lista de jogadores lesionados no Manchester United, o treinador, Ole Gunnar Solskjaer, também não pode contar com Raphael Varane, Edinson Cavani e Luke Shaw.

O jogador estava a cumprir uma suspensão de três jogos, depois de ter visto um cartão vermelho do Manchester United frente ao Liverpool.