Portugal regista mais oito mortes e 1182 novos casos de contágio por Covid-19 nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Desde 14 de setembro que não havia mais de mil novos casos a uma terça-feira.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona em que se registam mais novas infeções por Covid-19, mais especificamente 410 nas últimas 24 horas. Seguem-se as regiões Norte e Centro, com 319 e 316 respetivamente. Com números bastante mais baixos surgem o Algarve, que reportou 42 casos, a Madeira com 40, o Alentejo com 31 e os Açores com mais 24 novos contágios.

A faixa etária entre os 20 e 0s 29 anos continua a ser a que tem mais infeções — 212 no boletim desta terça-feira, seguida do grupo entre os 40 e os 49 anos, na qual foram reportados 181 casos nas últimas 24 horas. Logo de seguida surgem os grupos dos 30 aos 39 anos, com 169 novos casos, a faixa etária dos 50 aos 59 anos, com 143, e as crianças até aos nove anos, com 142.

Com 112 novos de contágio aparece ainda a faixa etária dos 60 aos 69 anos, seguida do grupo dos 10 aos 19 anos, com 103 casos. As faixas etárias mais idosas continuam a ser as que registam menos casos, esta terça-feira foram reportados 83 contágios por Covid-19 em pessoas com 70 a 79 anos e 37 infeções nos doentes a partir dos 80 anos.

A maioria dos óbitos aconteceu no norte do país, mais precisamente cinco casos nas últimas 24 horas. Houve ainda uma morte no Centro e duas no Algarve.

Das mortes registadas em Portugal, nas últimas 24 horas, uma delas pertence a um homem entre os 60 e os 69 anos. Todos os restantes óbitos aconteceram entre doentes com mais de 80 anos, nomeadamente quatro mulheres e três homens.

O boletim da DGS revela que há 361 pessoas internadas em enfermaria, mais um doente do que nas últimas 24 horas, bem como 60 em unidades de cuidados intensivos, menos dois do que no último boletim.

Desde segunda-feira há mais 1283 recuperadas e menos 109 casos ativos em território nacional.