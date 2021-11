Quatro astronautas regressaram esta terça-feira à Terra, no final de uma missão de seis meses, iniciada na primavera, na Estação Espacial Internacional, de acordo com uma transmissão da agência espacial norte-americana NASA.

A cápsula operada pela empresa privada SpaceX para a NASA aterrou no Golfo do México às 03h33 de Lisboa, ao largo da costa de Pensacola, na Florida, oito horas depois de os astronautas deixarem a Estação Espacial Internacional (EEI).

Os astronautas norte-americanos da NASA Shane Kimbrough e Megan McArthur, o japonês Akihiko Hoshide e o francês Thomas Pesquet chegaram à estação espacial em 24 de abril, tendo passado 200 dias no espaço.

Os quatro deviam ter voltado à Terra na manhã de segunda-feira, mas o vento forte na zona de recuperação da cápsula atrasou o regresso.

“Mais uma noite com esta vista mágica. Quem poderia reclamar? Vou ter saudades da nossa nave espacial”, escreveu o francês Thomas Pesquet, na rede social Twitter.

Une nuit de plus avec cette vue sur la Voie lactée, qui s'en plaindrait

????

One more night with this magical view. Who could complain? I’ll miss our spaceship!#MissionAlpha pic.twitter.com/ePnTA2QLLg

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 7, 2021