As Nações Unidas informaram que 16 membros da sua missão na Etiópia foram detidos na capital do país, Addis Abada, por razões ainda por esclarecer.

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, em Nova Iorque, a porta-voz Stephane Dujarric disse que a organização estava a “trabalhar ativamente” com o governo etíope para assegurar a libertação imediata dos detidos, citou a Al Jazeera.

Dujarric afirmou que não havia informações sobre as razões que levaram à detenção dos membros das Nações Unidas, que aconteceu uma semana após o executivo ter declarado seis meses de estado de emergência na sequência do avanço das forças rebeldes do Tigray.

O conflito entre os rebeldes da região do Tigray e o governo central da Etiópia começou há um ano, após o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ter ordenado uma ofensiva contra Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF) como retaliação a um ataque a uma base militar federal e na sequência de uma escalada de tensões políticas. A guerra já provocou milhares de mortos, cerca de dois mil deslocados na zona do Tigray e pelo menos 75 mil etíopes fugiram para o vizinho Sudão.

A situação sofreu um agravamento esta semana, com a conquista das cidades de Dessie e Kombolcha na região de Amhara, a apenas 400 quilómetros da capital da Etiópia, pelo TPLF. O governo respondeu com um a declaração de estado de emergência, numa fase inicial por seis meses.

As relações entre as Nações Unidas e o governo da Etiópia não têm sido as melhores desde o início do conflito, que segundo a organização empurrou milhares de pessoas para uma situação precária. Dados do Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas referem que quase sete milhões de pessoas enfrentam uma “crise de fome” no norte da Etiópia devido à guerra.

De acordo com a Al Jazeera, em setembro passado, o executivo de Abiy Ahmed ordenou a expulsão de sete membros das Nações Unidas por interferirem nos assuntos do Estado.