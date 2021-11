Os residentes no Porto Santo vão pagar 10,70 euros por uma viagem marítima de ida e volta à Madeira e receber um apoio até 50 euros nas deslocações aéreas, anunciou esta terça-feira o Governo Regional.

Em conferência de imprensa no Funchal, o secretário regional das Finanças anunciou que o executivo, de coligação PSD/CDS-PP, decidiu estender aos residentes no Porto Santo o subsídio de mobilidade já aplicado aos habitantes da Madeira, sendo que os novos apoios se aplicam a partir de dezembro, durante todo o ano.

De acordo com Rogério Gouveia, os residentes no Porto Santo passam a pagar 10,70 euros por uma deslocação de ida e volta, por via marítima, à ilha da Madeira. O subsídio social de mobilidade, quer para os residentes na Madeira, quer para os residentes no Porto Santo, tem um valor na ordem dos 25 euros para adultos e 12,5 para crianças, para a viagem de ida e volta de barco.

Nas ligações aéreas, a subvenção pode chegar aos 50 euros, para as viagens acima dos 150 euros, enquanto nas outras tarifas de natureza promocional ou de residente o montante do subsídio é o mesmo que o atribuído ao transporte marítimo, portanto de 25 euros. “Isto vem trazer uma facilidade de deslocação para os residentes na ilha do Porto Santo à Madeira. Vem introduzir também uma justiça do ponto de vista da continuidade territorial”, salientou Rogério Gouveia.

O secretário regional destacou que, “independentemente das orientações políticas e das governações autárquicas que possam existir nos diversos concelhos da região, a abordagem de planeamento de políticas públicas e desenvolvimento do Governo Regional é feita de forma transversal e integrada, tendo em vista a coesão territorial de todo o território da região”.

Rogério Gouveia explicou que os beneficiários deste subsídio “apenas pagam no ato da compra o valor que lhes diz respeito”, sendo o montante correspondente ao “apoio acertado entre o Governo Regional e os operadores”, nomeadamente, a Porto Santo Line (a concessionária da linha marítima) e a transportadora espanhola Binter, que assegura a ligação aérea entre as duas ilhas do arquipélago.

“Gostávamos que este exemplo e estratégia fossem acolhidos por quem tem a responsabilidade constitucional de assegurar a continuidade territorial entre o continente português e as regiões autónomas, porque esta é a prova de que efetivamente funciona e é possível. Basta que quem de direito tenha vontade política”, argumentou.

O secretário reforçou que se a região teve capacidade de implementar “um modelo desmaterializado, simplificado e justo” nas ligações entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, isso evidencia que “também o Estado central, querendo, pode adotar um modelo similar para a mobilidade aérea e marítima entre o continente português e a Madeira“.

Rogério Gouveia salientou que o subsídio de mobilidade foi criado, em 2016, pelo Governo Regional para “atenuar a sazonalidade do destino Porto Santo, sobretudo para o turismo interno e estimular daquela ilha”, beneficiando apenas os residentes da Madeira na época baixa (entre outubro e junho).

Mas, como se revelou “um sucesso e uma aposta ganha, foi alargado”, tendo, em 2020, com o surgimento da pandemia da Covid-19, sido estendido a todo o ano.

O processo, com o desconto no ato do pagamento da viagem, começou por ser “uma experiência piloto e hoje representa mais de 90% dos reembolsos que são pagos“, realçou. Isto “significa a adesão em massa da população a esta metodologia”, vincou, apontando que resultou “num investimento que supera os 5 milhões de euros desde a sua génese” e 241 mil processos de reembolso.

Para usufruírem do reembolso, os residentes devem registar-se na plataforma Simplifica, na qual estão contabilizados 123.082 processos validados.