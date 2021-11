Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sarah Jessica Parker e as suas colegas de “O Sexo e a Cidade” têm recebido críticas negativas acerca da sua aparência física à medida que têm envelhecido.

“Há tanto falatório em relação a nós que… Nunca. Aconteceria. A. Um. Homem,” disse Parker à Vogue. “Cabelo grisalho, cabelo grisalho, cabelo grisalho. Ela tem cabelo grisalho?”, acrescentou a atriz que é capa da edição de dezembro.

A atriz dá um exemplo de comparação, no artigo da revista americana, onde diz que esteve com Andy Cohen, apresentador, e ninguém falou sobre o seu cabelo, que é totalmente grisalho. “Porque é que é ok para ele?”, questiona-se a atriz. “Eu já nem sei o que vos dizer!”

Sarah Jessica Parker também culpa as redes sociais, onde “toda a gente tem algo a dizer”, por este “escrutínio”, que considera ser apenas “conversa misógina”.

“Quase que parece que as pessoas não querem que nós estejamos perfeitamente bem. É como se gostassem que estejamos magoadas com o que somos hoje, quer escolhamos envelhecer naturalmente e não parecer perfeitas, ou fazer algo que nos faça sentir melhor”, lamenta a atriz.

Eu conheço a minha aparência. Não tenho escolha acerca dela. O que é que posso fazer acerca disso? Parar de envelhecer? Desaparecer?”

Sarah Jessica Parker é a capa de dezembro da edição americana da revista Vogue, a propósito da nova série spin-off de “O Sexo e a Cidade”, que se chama “And Just Like That…” e vai estrear no mesmo mês, na HBO Max. A atriz volta a interpretar o papel de Carrie Bradshaw, juntamente com Cynthia Nixon, que volta a ser Miranda Hobbes, e Kristin Davis como Charlotte York.