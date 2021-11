Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A sub-linhagem da variante Delta AY.4.2 aumentou a frequência nas últimas semanas de outubro, segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa). No total, já foram detetados 28 casos entre as sequências genéticas analisadas, representando várias introduções independentes da sub-linhagem no país.

“Após várias semanas com frequências relativas menores ou iguais a 0,5% (isto é, três ou menos casos por semana), verificou-se um aumento da circulação desta sub-linhagem nas semanas 42 (18-24 de outubro) e 43 (25-31 de outubro), onde representou 1,8% e 3,2% (valor provisório) das amostras analisadas a nível nacional”, lê-se no relatório. “É de notar que os casos detetados nesse período foram detetados exclusivamente no Algarve (16 casos) e Arquipélago da Madeira (três casos).”

Esta sub-linhagem, com duas mutações adicionais na proteína spike (Y145H e A222V), “tem suscitado particular interesse na comunidade científica internacional devido à sua crescente frequência no Reino Unido”.

Sub-linhagem AY.42 apresentou uma tendência crescente na frequência relativa a nível nacional