No início de setembro, Emma Raducanu venceu Leylah Fernandez na final do US Open e tornou-se uma celebridade no mundo inteiro. Assinou contratos com marcas de luxo, foi convidada para a Met Gala, deu dezenas de entrevistas e assumiu com naturalidade o estatuto de next big thing do ténis feminino. Dentro de court, porém, foi eliminada na abertura de Indian Wells, desistiu da Kremlin Cup e caiu nos quartos de final de Cluj-Napoca — e há quem tenha decidido encontrar explicações para esses dois momentos.

De forma surpreendente, o selecionador de râguebi de Inglaterra utilizou o exemplo de Emma Raducanu para descrever Marcus Smith, um jogador que tem estado num momento de forma positivo. “Ele tem de ser afastado das distrações que estão fora de campo. Existe uma razão para o facto de aquela jovem rapariga que ganhou o US Open não ter estado tão bem depois disso. Temo-la visto na capa da Vogue ou da Harper’s Bazaar ou qualquer outra coisa com roupa do Christian Dior. Tudo aquilo é uma distração à volta dela”, atirou Eddie Jones numa conferência de imprensa.

Os comentários do treinador australiano foram de imediato criticados por várias vozes dentro do desporto. Jo Durie, antiga tenista britânica que chegou a ser número 5 do ranking mundial, defendeu que as declarações foram “sexistas”. “A Emma não é uma jovem rapariga. É uma mulher de 18 anos. Infelizmente, quando te tornas conhecida, toda a gente gosta de ter uma opinião sobre ti. Eu não a conheço pessoalmente mas parece-me que tem uma boa cabeça em cima dos ombros. Só precisa de jogar pelo menos uma temporada e habituar-se à vida no circuito antes de que alguém espere qualquer outra coisa dela”, explicou Durie ao The Telegraph.

Emma Raducanu, por seu lado, não precisou de nomear Eddie Jones para responder. À margem do Upper Austria Ladies Linz, onde vai participar, a tenista garantiu que está completamente focada na carreira desportiva e que não dá margem a eventuais distrações. “Deixei completamente claro a todas as pessoas da minha equipa que não vou cancelar um único treino devido a quaisquer compromissos extra-ténis. Não é negociável para mim. Quis garantir que essa é a minha prioridade e é mesmo. Toda a gente tem noção disso. Sei gerir o meu tempo com esses compromissos”, disse a britânica.