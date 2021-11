Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Teresa Miguel, que fez parte das Doce, está “muito mal” e a precisar “urgentemente de cuidados continuados”. O alerta é feito no Instagram por Helena Coelho, uma das colegas de banda de Teresa Miguel, com o intuito de arranjar ajuda “antes que aconteça uma desgraça”.

Já no mês de julho, numa entrevista ao Correio da Manhã, Teresa Miguel tinha confirmado que estava há um ano à espera de uma operação devido a um problema na anca, mas a pandemia de Covid-19 levou a vários adiamentos e a ex-cantora continua sem ser operada.

“Estou pior das outras articulações. Já não consigo andar. Só mesmo de canadianas e ainda assim com muitas dores. Até me chamarem, não sei o que vai acontecer. Não consigo ir à rua e até ir à casa de banho me custa”, revelou na altura.

Agora, mais de três meses depois, Helena Coelho vem lançar mais um alerta: “A Teresa está há ano e meio à espera de ser operada à anca, tem os ossos a desfazerem-se e dores horríveis, atenuadas com pensos de morfina.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ex-cantora explica que o SNS “diz não haver vagas nos cuidados continuados” para a amiga, mas alerta que Teresa Miguel necessita desses cuidados para “para criar resistência e forças para sobreviver à operação”.

“Todos falam das Doce mas agora uma das Doce precisa que ajudem a divulgar a sua situação, precisa de ser socorrida antes que aconteça uma desgraça… depois não vale a pena chorar!”, escreveu Helena Coelho no Instagram, enquanto deixa um alerta: “Por favor ajudem a salvar a Teresa ou arriscamos um dia destes ter uma notícia triste que ninguém quer ouvir.”.