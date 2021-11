Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O romance vencedor do Prémio Goncourt de 2021 vai ser publicado em Portugal no próximo ano pela Quetzal, anunciou esta terça-feira a editora. A edição portuguesa terá tradução de Cristina Rodriguez e Artur Guerra.

“É com enorme prazer e muita alegria que a Quetzal anuncia que acaba de adquirir os direitos de publicação do vencedor do prestigiado Prémio Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr. A mais secreta memória dos homens é o título do romance galardoado, já vendido para trinta países e cuja edição portuguesa chega às livrarias em 2022”, comunicou a editora.

A mais secreta memória dos homens é, de acordo com a editora, “um romance magistral, inspirado no destino nefasto do escritor maliano Yambo Oulologuem”. A ação do livro centra-se em torno do escritor senegalês T.C. Elimane e do seu livro O labirinto do inumano.

“Elimane desapareceu sem deixar rasto, do mesmo modo que parece não haver provas físicas da existência da obra. Décadas volvidas, outro jovem do Senegal aspirante a escritor, Diégane Latyr Fa-ye, deambulando por Paris, encontra o livro. Estão lançados os primeiros passos numa epopeia extraordinária, que cruza geografias e gerações, as grandes tragédias da História, a vida e a obra dos escritores, na demanda, justamente, da mais secreta memória dos homens”, resumiu a Quetzal em comunicado.

A atribuição do Goncourt, o mais importante prémio literário de língua francesa, a A mais secreta memória dos homens foi anunciado na quarta-feira passada. O júri classificou o romance como “um hino à literatura”, escrito de forma “extravagante”.

Nascido em 1990, no Senegal, o autor, Mohamed Mbougar Sarr é o mais jovem vencedor do Prémio Goncourt desde Patrick Grainville, em 1976. É também o primeiro escritor da África subsaariana a ser galardoado com o prémio.