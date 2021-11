Adalberto Costa Júnior submeteu esta quarta-feira a sua candidatura à presidência da UNITA, maior partido da oposição angolana, a única apresentada até ao momento.

Numa breve intervenção às centenas de militantes e simpatizantes presentes, Adalberto Costa Júnior, que foi até outubro o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), destituído do cargo por imposição do Tribunal Constitucional, que anulou o congresso de 2019, disse que o momento estava “carregado de importância”.

“Certamente com importância que ficará marcada pela nossa história. Estamos aqui porque acabamos de fazer a entrega dos documentos da minha candidatura à liderança do grande partido que é a UNITA”, referiu.

Segundo Adalberto Costa Júnior, a apresentação da candidatura representa de si “uma integral disponibilidade de servir o partido e através deste servir Angola”.

Estamos convencidos de poder corresponder à enorme expectativa que temos constatado de dentro do partido e de fora do partido, de podermos elevar o mais alto possível o nome da UNITA, de levar a UNITA à centralidade da interpretação do poder político, da governação de Angola e de podermos por este meio servir Angola”, frisou.