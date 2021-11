Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O leilão durou apenas cinco minutos. As pulseiras de 122 diamantes em talhe antigo da última rainha da França — Maria Antonieta — foram vendidas esta terça-feira por mais de 7 milhões de euros, em Genebra. O respetivo valor das peças de joalharia superou as estimativas, que rondavam valores entre 1,8 e 3,7 milhões de euros.

Ainda antes do leilão, o diretor da 77 Diamonds Tobias Kormind, citado pela NBC News, admitia a possibilidade de as pulseiras serem vendidas por um valor superior ao das estimativas, dada a raridade das peças e as ligações à realeza. “Ser capaz de possuir um pedaço da história de alguém sobre quem se pode ler nos livros é tão poderoso”, assinalou o joalheiro.

Mesmo assim, não foi quebrado o recorde de 32 milhões de euros do pingente de diamante de Maria Antonieta, leiloado em 2018 pela Sotheby’s.

Esta quarta-feira, a Sotheby’s vai leiloar anéis, um broche e uns brincos que pertenceram à família do último czar da Rússia, da dinastia Romanov. “Atualmente, o mercado é muito dinâmico e, após a pandemia, as pessoas estão ansiosas para comprar joias e algo tangível de que possam desfrutar”, explicou Olivier Wagner, chefe de vendas e especialista em joias da Sotheby’s Genebra, à Reuters.