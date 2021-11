Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O próximo Dakar, a maratona a disputar a partir dos primeiros dias de Janeiro nas dunas do deserto da Arábia Saudita, vai servir para colocar à prova o potencial dos veículos eléctricos em competições deste tipo. Mesmo a categoria reservada a veículos pesados, os grandes camiões com enormes e potentes motores a gasóleo, vai ter este ano de contar com a presença de modelos como o Gaussin H2 Racing Truck, um eléctrico francês alimentado por fuel cell. A apresentação contou com o apoio do igualmente gaulês Paris Saint-Germain, que colocou várias das suas estrelas do futebol aos comandos do H2, a começar pelo argentino Lionel Messi, que fez questão de ser fotografado ao volante.

O Gaussin H2 é um modelo de competição, mais curto e mais leve, para se tornar mais ágil, mas que na prática partilha a base com a gama de veículos pesados eléctricos que este construtor francês está a pensar introduzir em breve no mercado.

Os veículos eléctricos enfrentam sempre grandes dificuldades em competições como o Dakar, onde se por um lado não há muitas bombas de combustível fóssil ao longo do trajecto, por outro, é ainda mais difícil encontrar um posto de recarga para um veículo eléctrico alimentado por bateria. Mas com os camiões eléctricos, impulsionados pela energia produzida a bordo por uma célula de combustível alimentada por hidrogénio, a conversa é outra. Tanto mais que conseguem reabastecer quase tão depressa quanto os concorrentes a diesel.

O H2 Racing Truck monta dois motores eléctricos, com 402 cv cada, instalando um em cada eixo. Lá atrás, no compartimento de carga, estão depósitos capazes de alojar 80 kg de hidrogénio e uma fuel cell com a capacidade de gerar 510 cv, além de uma bateria com uma capacidade de 82 kWh. A bateria serve sobretudo para os momentos em que o camião pode utilizar mais potência do que a fuel cell pode fornecer.

O Gaussin H2 pode ser atestado com 80 kg de hidrogénio em apenas 20 minutos, o que lhe dará para percorrer mais 400 km em ritmo de competição, mantendo assim as necessidades de reabastecimento equiparadas às dos adversários com combustíveis fósseis.