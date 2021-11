Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando no final da manhã desta quarta-feira, o presidente da COP26, Alok Sharma, começou um discurso em Glasgow afirmando que continua esperançoso de que a cimeira acabe a tempo e horas na sexta-feira, uma parte dos delegados presentes no centro de congressos da cidade escocesa não evitou uma gargalhada.

Com efeito, negociar um acordo para ser assinado por perto de 200 países é um desafio de uma complexidade dificilmente igualável. Numa altura em que faltam apenas dois dias para o fim oficial da COP26 (que deverá terminar ao fim da tarde de sexta-feira), o Reino Unido, anfitrião da cimeira do clima de Glasgow, está a usar a sua máquina diplomática para tentar que o resultado da conferência não seja a desilusão que muitos vaticinaram ainda antes do seu início.

A medida do sucesso da cimeira de Glasgow será a capacidade que os cerca de 40 mil delegados enviados por países e organizações tiverem para alcançar um acordo que cumpra os principais objetivos traçados para a COP26: garantir que os países aumentam a ambição das suas políticas climáticas; assegurar que os signatários do Acordo de Paris começam a rever as suas metas climáticas mais frequentemente (todos os anos, e não de cinco em cinco anos como agora acontece); firmar compromissos concretos de corte de emissões de gases de efeito de estufa no curto prazo; e mobilizar as maiores economias do mundo para que contribuam de modo considerável para pagar a elevada conta da transição energética aos países que não o conseguem fazer (o objetivo de 100 mil milhões de dólares por ano a partir de 2020 falhou, estando agora apontando para 2022 ou 2023).

A primeira semana da COP26 ficou marcada pelo otimismo associado aos anúncios sucessivos de acordos, compromissos e declarações globais: a neutralidade carbónica da Índia, a desflorestação, o metano, o carvão, a inovação agrícola e o regresso dos EUA à mesa das negociações. Ainda nos primeiros dias da cimeira, alguns estudos científicos contribuíram para o otimismo: a Universidade de Melbourne estimou que os compromissos assumidos em Glasgow limitariam o aquecimento global a 1,9ºC até ao fim do século; a Agência Internacional de Energia colocou o valor nos 1,8ºC.

Pareciam motivos para estar otimista. Antes da COP26, a comunidade científica estimava o aquecimento global até ao fim do século em 2,7ºC, muito acima do objetivo do Acordo de Paris — manter o aquecimento global abaixo dos 2ºC e, se possível, em torno dos 1,5ºC. Chegar aos 1,8ºC com uma única cimeira seriam ótimas notícias para o Reino Unido.

Esta semana, o otimismo começou a dar lugar ao pragmatismo e a cimeira de Glasgow parece encaminhada para o mesmo rumo de várias outras que a antecederam: as negociações vão arrastar-se para lá da data limite e o resultado final ficará aquém das expectativas. Para quem está a acompanhar o processo negocial e a redação do texto final, a evidência levou ao riso quando Alok Sharma prometeu que a cimeira acabaria a tempo e horas.

Primeiro foi a divulgação, na terça-feira, do relatório do prestigiado centro científico Climate Action Tracker (CAT), que estimou o aquecimento global em 2,4ºC até ao final do século — mesmo já contando com os compromissos de Glasgow. Esta quarta-feira, as fragilidades do complexo processo negocial começaram a vir ao de cima, num dia marcado pela divulgação do primeiro esboço daquele que poderá vir a ser o documento final da cimeira.

Trata-se de um documento com apenas seis páginas e 71 pontos divididos por oito secções: ciência; adaptação; financiamento da adaptação; mitigação; a colaboração entre países desenvolvidos e em desenvolvimento para o financiamento e a tecnologia para a mitigação e a adaptação; a gestão das perdas e dos danos causados pelos efeitos inevitáveis do aquecimento global; a implementação das medidas; e a colaboração internacional.

Ainda assim, o esboço inclui algumas propostas ambiciosas.

Por um lado, é feito um apelo a todos os países signatários do Acordo de Paris a para que realizem anualmente uma reunião de alto nível destinada a aumentar a ambição das metas climáticas (atualmente estas reavaliações são feitas a cada cinco anos). Além disso, os países devem aumentar os seus compromissos de curto prazo até ao final de 2022. O texto apela ainda explicitamente aos países para que “acelerem a descontinuação do carvão e dos subsídios aos combustíveis fósseis“, uma referência inovadora que o jornal britânico The Guardian classifica como “potencialmente o primeiro reconhecimento num tratado da ONU do papel central dos combustíveis fósseis na crise climática”.

O esboço, divulgado pela presidência britânica da COP26, reconhece que o planeta vive atualmente uma “década crítica” em que será necessário resolver os grandes desfasamentos existentes entre os atuais compromissos e políticas climáticas e aquilo que é necessário fazer para garantir que os objetivos do Acordo de Paris são cumpridos. Além disso, “expressa alarme e preocupação” com o facto de a ação humana já ter provocado um aquecimento de cerca de 1,1ºC desde a era pré-industrial até aos dias de hoje, estando o planeta encaminhado para um aquecimento muito acima dos objetivos definidos em Paris.

Concretamente, o esboço do documento final da COP26 salienta a necessidade de reduzir as emissões em 45% até 2030 em relação aos níveis de 2010 e atingir “neutralidade carbónica líquida” em meados do século.

Apesar das propostas ambiciosas, o documento foi criticado por várias associações ambientalistas por conter poucos avanços significativos e, sobretudo, porque a linguagem é pouco ambiciosa: há a “preocupação”, o “objetivo”, o “trabalhar no sentido de” — mas poucas ações concretas.

Ainda assim, a referência à descontinuação dos combustíveis fósseis causou sobressalto na Arábia Saudita. O país árabe, que é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo (e que obtém mais de metade das suas receitas através da exploração petrolífera), vê o seu modelo económico fortemente ameaçado por um tratado das Nações Unidas que mencione explicitamente a necessidade de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis de circulação.

Por isso, os negociadores sauditas presentes na COP26 têm tentado bloquear, obstruir e adiar os entendimentos na cimeira de Glasgow, de acordo com uma notícia publicada esta quarta-feira pela Reuters. A agência refere que vários negociadores envolvidos nas discussões deram conta de como a delegação saudita tem usado várias tácticas negociais, incluindo expedientes burocráticos, para boicotar a inclusão do combate aos combustíveis fósseis no documento final.

Todavia, a Arábia Saudita nega que o esteja a fazer. O país, que recentemente se comprometeu a alcançar a neutralidade carbónica até 2060, foi representado esta quarta-feira na COP26 pelo ministro da Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman, que assegurou que as informações veiculadas pela Reuters não têm fundamento.

“É imperativo reconhecermos a diversidade das soluções climáticas e a importância de reduzir as emissões, como estipulado no Acordo de Paris, sem qualquer preconceito a favor ou contra uma fonte de energia em particular“, disse o governante saudita na cimeira. “Aquilo que têm ouvido são alegações falsas, calúnias e mentiras”, disse ainda, depois de apelar ao trabalho em conjunto para ajudar os países menos desenvolvidos “a mitigar o impacto das alterações climáticas sem comprometer o seu desenvolvimento sustentável”.