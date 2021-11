A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga que atuava no concelho de Coimbra e anunciou hoje ter detido cinco pessoas na operação.

Em comunicado, a GNR referiu que o Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coimbra, deteve, na segunda e na terça-feira, cinco homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos, por tráfico de droga, no concelho de Coimbra.

A GNR adiantou que no âmbito da investigação por tráfico de droga, que decorria desde abril, foi “possível apurar-se que os homens procediam diariamente à compra e venda de produtos estupefacientes no concelho de Coimbra”.

Na sequência das diligências de investigação, foi dado cumprimento a nove mandados de busca domiciliária, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material.

No âmbito da ação foram apreendidas 1.588 doses de haxixe, 14 doses de canábis, oito doses de cocaína, quatro balanças de precisão,16 telemóveis, quatro computadores, dois ‘tablets’, 11 facas, 19 cartuchos e 3.918 euros em numerário.

Foram ainda constituídos arguidos cinco homens.

A GNR informou que os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, vão ser hoje presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra, para aplicação de medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede, Lousã e Montemor-o-Velho, Núcleo de Apoio Operativo (NAO) de Coimbra, Destacamento de Intervenção de Coimbra, bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).