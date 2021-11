Embaixadora israelita no Reino Unido expulsa de universidade por manifestantes pro-Palestina

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A embaixadora de Israel no Reino Unido teve de ser retirada da Escola de Economia e Ciência Política de Londres (LSE, a sua sigla britânica), depois de estudantes e ativistas pro-Palestina tentarem invadir o edifício esta terça-feira à noite.

Os manifestantes tentaram agarrar Tzipi Hotovely, que foi levada sob um forte dispositivo de segurança para dentro do carro, enquanto estes gritavam “não tens vergonha?” É possível ver, no vídeo, que um dos manifestantes se conseguiu aproximar da embaixadora, mas foi logo impedido por um dos seguranças mais próximos. O carro arrancou, já com Hotovely no interior, enquanto a multidão gritava “tem vergonha”.

Amazing. Israeli ambassador Tzipi Hotovely was forced to flee London’s LSE university after students protested her presence and refused to give her a platform. This is how colonial war criminals must be treated everywhere. #FreePalestine pic.twitter.com/SuInl4tna0 — Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) November 9, 2021

Segundo o Times of Israel, por trás deste protesto está o LSE Class War (ou movimento de Luta de Classes da universidade), que apelou aos estudantes para “partir a janela do vidro” do carro da diplomata e “invadir o edifício”.

A embaixadora foi convidada pela universidade para fazer parte de um debate, algo que não agradou aos núcleos de estudantes que apoiam a causa palestiniana, que a impediram de participar e a acusaram de representar “o colonialismo associado à retórica islamofóbica” e de “perpetuar o racismo anti-palestiniano”.

Já no dia anterior aos protestos, o mesmo núcleo tinha publicado uma mensagem de apoio à Sociedade Pro-Palestina da universidade (LSESU Palestine Society), dizendo que a embaixadora “não era bem-vinda” à escola.