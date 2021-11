Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

O verão animou a recuperação do emprego em Portugal e o número de pessoas empregadas está acima do pré-pandemia. De julho a setembro deste ano, a população empregada aumentou 4,7% (mais 219,7 mil) face ao mesmo período do ano anterior e 1,5% (mais 71,5 mil) por comparação com o terceiro trimestre de 2019 (período antes da pandemia).

Ao todo, a população empregada estimada fixou-se em 4.878,1 mil pessoas, um número que é o maior da série (que começou em 2011) divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de emprego, por sua vez, ficou em 56,1%, um aumentou 0,8 pontos percentuais. Esta variação é justificada pelo INE com o aumento do emprego no grupo dos homens, das pessoas dos 35 aos 44 anos, das que têm o ensino superior, e que estão no setor dos serviços (mais concretamente no “comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos”, “transportes e armazenagem” e “alojamento, restauração e similares”).

Os dados do INE mostram ainda como o dinamismo habitual do verão foi também significado de menos pessoas em layoff. Da população empregada que se encontrava ausente na chamada “semana de referência” (período em relação ao qual é feito o inquérito), apenas 14,4 mil pessoas assinalaram o motivo como a “redução ou falta de trabalho por motivos técnicos ou económicos da empresa (inclui suspensão temporária do contrato ou layoff)”. Ou seja, foram menos 39,2 mil pessoas (73,1%) do que no segundo trimestre de 2021.

Além disso, a taxa de desemprego no terceiro trimestre do ano foi de 6,1%, uma queda de 0,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior, de 1,9 pontos percentuais se comparamos com o período homólogo de 2020 e de 0,2 se comparamos com o mesmo trimestre de 2019, no pré-pandemia.

Desemprego de longa duração ganha terreno

A população desempregada fixou-se em 318,7 mil pessoas, menos 7,8% (27 mil) em relação ao trimestre anterior. O INE salienta, porém, que “menos de metade dos desempregados (48,1%) se encontravam nesta condição há 12 ou mais meses (desemprego de longa duração)”, um valor que é superior em 3,4 pontos percentuais ao do trimestre anterior.

Este tipo de desemprego é mais recorrente entre as mulheres (52,7%) do que entre os homens (42,6%), aumenta com a idade do desempregado (oscila entre 28,6% no grupo dos 16 aos 24 anos e 65,3% no dos 55 aos 74 anos) e diminui com o nível de escolaridade (abrange 59,1% dos desempregados que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico e 39,4% daqueles com ensino superior). Porém, entre os desempregados de longa duração, 47,4% encontrava-se nessa situação há dois ou mais anos, um valor ainda assim inferior ao do trimestre anterior em 4,4 pontos percentuais.

Só 12,7% estiveram em teletrabalho durante o verão

O INE indica ainda que, durante os três meses do verão, apenas 12,7% da população empregada trabalharam “sempre ou quase sempre a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação”, ou seja, em teletrabalho, abrangendo 617,6 mil pessoas. São menos 2,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior e é apenas a quinta proporção mais elevada deste indicador desde que começou a ser acompanhado há seis trimestres, com o início da pandemia.