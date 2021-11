Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Dielmar vai mesmo encerrar. Esse foi o sentido da votação aprovado em assembleia de credores que decorreu esta quarta-feira, segundo avança o jornal Público.

São cerca de 240 trabalhadores que saem da Dielmar, mas em alguns casos poderão ser integrados na Valérius, que fez uma proposta de 250 mil euros para ficar com ativos da Dielmar, entre os quais alguns trabalhadores. Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, confirmou que chegou a proposta para uma “empresa muito reputada e com grande experiência”, a Valérius, ficar com “ativos da empresa e contratar trabalhadores para uma unidade que quer manter em Alcains”.

À margem da apresentação do programa de turismo, Pedro Siza Vieira realça “o lado bom disto”, de ter sido rececionada a proposta da Valérius. A expectativa é que representantes dos trabalhadores votem a favor destas propostas, garantindo que o Estado também votará, havendo a expectativa que os “restantes também votarão a favor”. “São boas notícias e a lição é que é melhor assegurar que os ativos empresariais encontram melhores mãos do que tentar manter situações ineficientes”.

De acordo com o Público, a proposta de encerramento foi aprovada por unanimidade na assembleia de credores desta tarde no Tribunal do Fundão. Isto depois de não se terem concretizado as propostas de compra, nomeadamente da Outfit 21, de Leiria. Também Cláudio Nunes que se apareceu na comunicação social como potencial candidato à compra não avançou com propostas.

