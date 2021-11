Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bharti Shahani, uma estudante de 22 anos na Universidade do Texas, foi ao festival Astroworld para assistir ao concerto de Travis Scott, na passada sexta-feira, juntamente com a prima e a irmã. Separou-se das familiares no meio do espetáculo e acabou por ficar gravemente ferida na sequência do esmagamento que provocou oito mortos. Entrou, esta quarta-feira, em morte cerebral.

À estação de televisão ABC, a prima de Bharti Shahani, lembra que após uma “pessoa cair”, todas as restantes “começaram a cair como dominós”: “As pessoas estavam a cair umas em cima das outras”. “Havia camadas de corpos no chão”, recorda, e havia pessoas “que tentavam subir para cima” das outras, de forma a poder “respirar e conseguir sobreviver”.

No meio dessa multidão estava Bharti Shahani, ao contrário da irmã e da prima, que conseguiram fugir. Pelo meio, perderam os telemóveis e não conseguiram contactar a familiar. A jovem de 22 anos esteve depois desaparecida durante algumas horas. O pai, Sunny Shahani, conta que foi ao local onde o concerto se realizou e foi também a vários hospitais antes de a filha ter sido encontrada, já internada.

“Levaram-nos para o seu quarto e ela estava a deitar sangue e a ser ventilada. Eu e a minha mulher ficámos chocados e nem conseguimos lá ficar”, disse Sunny Shahani, que ainda não tomou nenhuma decisão sobre se mantém ou não a filha em suporte de vida. “A Bharti era a luz das nossas vidas e nós estamos todos a rezar para que ela recupere.”

Travis Scott parou concerto após um fã desmaiar

De acordo com alguns vídeos que estão a circular nas redes sociais, Travis Scott tentou parar o concerto após um fã desmaiar. “Precisamos de alguém que nos ajude, alguém desmaiou”, disse, pedindo para que todos “se afastem”. “Segurança, alguém salte rapidamente para aqui, ajudem.”

O rapper norte-americano, juntamente com Drake, vão ser processado por alguns espectadores do concerto, sendo um dos quais Kristian Paredes, de 23 anos, que considera os músicos culpados pelo incidente por terem incitado a situação caótica e por não terem parado apesar do desenrolar dos acontecimentos — mesmo com ambulâncias no meio da arena a tentar socorrer as pessoas.

Este vídeo vem demonstrar que Travis Scott terá, pelo menos neste momento, parado o concerto durante alguns minutos. A polícia e departamento de bombeiros de Houston estão agora a investigar o que aconteceu exatamente no espetáculo que começou às 21 horas com a audiência a entrar no recinto completamente descontrolada.

Pelo menos oito pessoas que estiveram no Festival Astroworld morreram e várias pessoas ficaram feridas, algumas das quais ainda estão hospitalizadas.