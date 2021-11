Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram apreendidas na passada segunda-feira cerca de duas toneladas de pinhas mansas, Pinus pinea, no concelho do Montijo, informou a GNR em comunicado de imprensa.

Depois de uma ação de fiscalização rodoviária ter encontrado 45 sacos de pinhas mansas no interior de uma viatura, foi identificado um homem de 72 anos que recebeu um auto de contraordenação por colheita de pinhas fora do período legal. É que só se podem apanhar pinhas de pinheiros mansos entre 1 de dezembro e 31 de março, mesmo que se encontrem no chão, porque se está na época de defeso, explica a GNR, cujo Núcleo de Proteção Ambiental desenvolveu esta ação com o Destacamento de Trânsito de Setúbal.

A proibição visa salvaguardar “o crescimento e desenvolvimento da pinha e do pinhão e evitando a colheita da semente com deficiente faculdade germinativa e mal amadurecida”, esclarece a mesma nota à comunicação social.

O pinheiro-manso “é uma espécie florestal com um crescente interesse económico, cuja importância do comércio externo de pinha e de pinhão tem contribuído para a promoção de importantes dinâmicas económicas à escala regional, uma vez que o pinhão produzido em Portugal é de todos o mais valorizado pelas suas características nutricionais”, acrescenta a GNR.