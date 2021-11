Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta semana tem sido marcada por temperaturas ligeiramente acima da média e dias soalheiros. A tendência deverá continuar nos próximos dias, como é habitual nesta altura do ano, tradicionalmente marcada pelo verão de São Martinho.

“Vão ser dias de céu pouco nublado ou limpo com o vento em geral fraco. As máximas vão rondar os 17 aos 22 graus, podendo ser um pouco mais baixas no Interior Centro”, explicou esta quarta-feira ao Observador Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), acrescentando que poderá haver algumas “neblinas matinais”, bem como a “formação de geada”, principalmente no Norte do país.

As temperaturas mais elevadas vão registar-se no Algarve, podendo chegar aos 22 graus. Lisboa vai rondar os 20 graus e Porto e Coimbra os 19ºC. Guarda será o concelho com as temperaturas mais baixas: os termómetros não deverão superar os 14ºC.

Já nas regiões autónomas, o estado do tempo vai estar diferente — e não se deverá registar o típico verão de São Martinho. Nas terras altas da Madeira poderá registar-se precipitação, enquanto nos Açores o céu deverá apresentar-se muito nublado, havendo possibilidade de aguaceiros no grupo Central e Ocidental.

Baseando-se numa lenda, o verão de São Martinho acontece num intervalo de “flutuação meteorológica” entre o verão e o inverno, em que há um ajustamento da atmosfera da Terra para garantir um equilíbrio energético.