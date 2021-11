Um homem, de 38 anos, morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional (EN) 373, perto de Elvas, no distrito de Portalegre, revelaram fontes hospitalares e policiais.

Inicialmente, o homem sofreu ferimentos graves neste acidente, ocorrido, por volta das 08h30, no troço entre Elvas e Campo Maior da EN373, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

A vítima ainda foi transportada com vida para o hospital de Elvas, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos, revelou à Lusa o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso.

O óbito foi declarado no bloco operatório da unidade hospitalar, adiantou o mesmo responsável.

Segundo disse à Lusa uma fonte da GNR, o homem, de 38 anos, era o condutor e único ocupante da viatura.

O automóvel, na sequência do despiste, embateu numa árvore, precisou a fonte, referindo que as causas do acidente estão a ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Elvas, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por cinco veículos.