O juiz Ivo Rosa decidiu candidatar-se ao Tribunal da Relação de Lisboa. É o candidato n.º 12 de da lista dos 80 candidatos a juízes desembargadores que foram selecionados pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) por cumprirem os critérios do 10.º concurso curricular de acesso aos tribunais da relação.

“Ivo Nelson de Caires Batista Rosa” foi colocado no lugar número 12 entre os 80 candidatos, de acordo com a Divulgação n.º 222/2021 do CSM, assinada pelo vice-presidente Sousa Lameiras e à qual o Observador teve acesso.

Contudo, isso não significa que esteja propriamente na pole position para ser selecionado. A ordenação da lista do CSM é feita de acordo com um critério de antiguidade. Recorde-se que, tendo em conta o critério da antiguidade, Ivo Rosa podia ter apresentado candidatura em 2016, 2017, 2018 e 2019 mas decidiu não o fazer. Em 2020 não houve concurso devido à pandemia.

O concurso vai decorrer entre fevereiro e abril de 2022 e o resultado será conhecido em maio. Se Ivo Rosa for escolhido, tomará posse na Relação de Lisboa em setembro de 2022 mas deverá manter a titularidade da instrução criminal em exclusividade do caso Universo Espírito Santo.

Só após a conclusão dessa instrução é que passará a ser juiz desembargador. Resta saber se nas secções cíveis ou criminais.

Carlos Alexandre vai permanecer no Tribunal Central

Quem decidiu não se apresentar a concurso foi o juiz Carlos Alexandre. Com mais antiguidade do que o juiz Ivo Rosa, Alexandre tem-se recusado a apresentar a sua candidatura a um tribunal da relação desde há longos anos. Desde 2011 que, de acordo com o critério de antiguidade, podia ter apresentado a sua candidatura e ser graduado como juiz desembargador.

Ao que o Observador apurou, se tivesse apresentado a sua candidatura, Carlos Alexandre nunca teria apresentado uma candidatura a Lisboa. O Tribunal da Relação de Évora seria a sua primeira escolha.

Recorde-se que o júri dos concursos de acesso aos tribunais da relação é composto membros do Conselho Superior de Magistratura. Ou seja, terá sempre uma composição plural entre magistrados de carreira e não magistrados.

Para a avaliação final, contam os seguintes critérios: