Manuel Monteiro, ex-líder do CDS, não tem dúvidas, se estivesse na pele de Rodrigues dos Santos já teria “convidado para uma conversa todos os ex-líderes do partido” ou convocado “um Conselho nacional” onde estivessem presentes também, a convite, os ex-presidentes do CDS-PP. “Seria um sinal claro para ultrapassar aquilo que designaria como uma espécie de impasse, que neste momento está criado”, diz Manuel Monteiro.

Além disso — e preocupado com o “esvaziamento político do partido” — Monteiro vê na realização de um Congresso um “sinal importante para o exterior” e, internamente, “um toque a reunir”. Em entrevista ao Público, Manuel Monteiro (que disse publicamente que teria votado em Rodrigues dos Santos) reconhece que “todos aqueles que de uma forma leal e espontânea o apoiaram tinham uma expectativa talvez superior àquela que, entretanto, se veio a concretizar”.

Monteiro, que regressou ao partido em maio de 2020 e recebeu o novo cartão de militante das mãos de Rodrigues dos Santos, diz que mais que perceber “como se chegou aqui” importa saber como se “sai daqui” e que o que o preocupa “não é o esvaziamento eleitoral de um partido”, mas o “esvaziamento político”.

O esvaziamento eleitoral é sempre conjuntural, o político pode ser estrutural. Essa é que é a grande discussão que o CDS-Partido Popular ou só CDS ou só Partido Popular tem obrigatoriamente de fazer”, afirmou Manuel Monteiro.

Não tendo sido consultado sobre a realização ou adiamento do Congresso, diz Manuel Monteiro que o teria feito. “Chegados aqui, temos que dar um salto e esse salto, para mim, significa um reunir de vontades”, aponta acrescentando que convidava “para uma conversa todos os ex-líderes do partido”.

“Chamaria para uma conversa franca e leal, para que cada um de nós – independentemente do que nos juntou ou separou – pudéssemos dizer ao presidente do partido aquilo que entendemos. Ou então, em alternativa, convocaria um conselho nacional e convidaria os ex-presidentes do partido. Seria um sinal claro para ultrapassar aquilo que designaria como uma espécie de impasse, que neste momento está criado”, explica na entrevista notando que “se o CDS não se souber libertar de si próprio e da sua circunstância atual, o CDS pode passar por um momento extraordinariamente difícil da sua vida”.