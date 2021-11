Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi na histórica livraria Barata que Marcelo Rebelo de Sousa abriu o livro sobre o seu percurso político, e sobre o seu futuro. O Presidente da República esteve à conversa com seis alunos, todos com menos de vinte anos. Num momento descontraído, falou sobre o que é a política, discorreu sobre a mediatização dela, admitiu que “às vezes fala demais”, elogiou Mário Soares e projetou o que vai (e o que não vai) fazer quando deixar de ser Chefe de Estado.

Marcelo passou pelos jornalistas e dirigiu-se aos estudantes. Desceu as escadas e sentou-se com eles. Seis jovens que tiveram a oportunidade de perguntar ao Presidente da República o que quiseram. Para começar, escolheram a política, alguns disseram que não é um tema que lhes interesse, mas o Chefe de Estado avisou: “A política é o nosso dia-a-dia”. Marcelo Rebelo de Sousa defende que a política “são os problemas e a discussão sobre as soluções” e por isso, acredita que os mais novos não podem evitá-la. Ainda assim, admite que o sistema está “envelhecido”, e coloca o ónus precisamente nos jovens para mudar o paradigma.

Mas o enfoque do debate virou-se depois para a forma como a política é mediatizada. Nessa troca de ideias, Marcelo deixou de falar no abstrato, e pegou em si próprio para argumentar com os estudantes.

“Uma das críticas que me fazem, é que estou em toda a parte e que falo demais. Já ouviram isso?”, apesar de admitir que é uma realidade, o Presidente defendeu-se com a velocidade com que a informação circula: “há novas questões que, se não são abordadas num certo momento, passados seis ou sete dias, já são diferentes”. Para o Presidente, há urgência de falar nos temas, antes que eles se transformem.

Com a sala cheia, um aluno perguntou se não havia uma mediatização excessiva da política, e se isso não pode contribuir para uma obsessão com a forma e para o descuido com o conteúdo das intervenções. Marcelo Rebelo de Sousa agarrou no microfone e concordou: “Para algumas pessoas, há três requisitos para estar na política: a resistência física, a resistência psíquica, e o mediatismo. Mas um dos riscos é o de passar para segundo plano as questões fundamentais”.

Depois o ponteiro da conversa virou-se para a mediatização do próprio Presidente da República, e do estilo que o caracteriza. Com uma pergunta, uma jovem desmontou a sala e baralhou Marcelo: “Costuma ver-se na televisão e pensar para si: bolas… se calhar não devia ter dito aquilo?”. A questão absorveu alguma da destreza do Chefe de Estado, que alguns segundos depois, respondeu de forma indireta: “Cada pessoa é uma pessoa, num determinado momento. Sou muito liberal no sentido de aceitar a diferença dos outros”.

Marcelo saltou a página do arrependimento, e virou para a das prestações políticas na televisão. Divide as principais figuras em dois grupos: os “do tempo pre-televisivo”, no qual insere Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal, Sá Carneiro e Mário Soares, “talvez o mais completo de toda a democracia”. E os do tempo televisivo, onde destacou Cavaco Silva, que segundo o atual Presidente, “tinha bites curtos”; e também António Guterres “na mesma linha, num estilo diferente”.

Na auto análise, Marcelo Rebelo de Sousa foi duro consigo mesmo: “Eu era péssimo”, e justifica-se “sou um tímido, um tímido corrigido. E um tímido corrigido fica um extrovertido em excesso, às vezes”. Para argumentar, recuou a fita do tempo “como líder partidário, na televisão, era um flop monumental! Nunca sabia para onde é que havia de olhar”. O Presidente da República desabafou com os mais novos ao explicar que só voltou à televisão porque ainda está em Belém, mas deixa a promessa: “Não vou voltar mais à televisão quando deixar de ser Presidente. O que passou, passou.”