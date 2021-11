Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, revelou esta terça-feira durante uma conversa numa cimeira (online e multidisciplinar) organizada pelo The New York Times — a DealBook Online Summit — que tem estado a fazer lobby junto dos membros do Congresso norte-americano para que os Estados Unidos da América aprovem uma licença parental.

A duquesa e mulher do Príncipe Harry, nascida nos EUA, explicou durante a conversa que tem telefonado a vários membros do Congresso, tentando sensibilizá-los para a importância da aprovação de uma medida que permita a pais recentes poderem acompanhar os primeiros dias dos filhos sem terem cortes no vencimento. “Pais” no plural porque, como defendeu Meghan Markle, a licença parental “não diz apenas respeito à mãe”.

Os Estados Unidos da América são o único país próspero do mundo sem um programa nacional para licenças parentais, escrevia esta terça-feira a revista The Atlantic na sequência de uma tentativa, aparentemente frustrada, de aprovação desta medida.

No Congresso norte-americano chegou a ser ponderado discutir um projeto-lei que permitisse uma licença parental de 12 semanas, mas o tempo de duração proposto acabou por cair para quatro semanas por “hesitações de uma parte dos democratas moderados” e por “uma resistência total dos republicanos”. Neste momento, não é sequer certo que os EUA venham a ter uma licença parental de quatro semanas.

Em Portugal, por exemplo, a lei estabelece que a mãe “deve gozar 90 dias da sua licença após o parto, sendo que os restantes podem ser utilizados, total ou parcialmente, antes ou depois do parto, fazendo um total de 120 dias pagos a 100%”. Já o pai ” tem direito a 20 dias úteis obrigatórios de licença após o nascimento do/a filho/a”, sendo que “os primeiros cinco dias são seguidos e gozados imediatamente a seguir ao nascimento e os outros 15 têm de ser gozados nas seis semanas após o nascimento, seguidos ou não”. Acresce ainda ao pai o “direito a usufruir de cinco dias úteis facultativos, seguidos ou interpolados, gozados em simultâneo com a mãe”.

“É necessário termos homens fortes e modernos que compreendam”

Na cimeira online organizada pelo The New York Times, a Duquesa de Sussex contou como se têm processado as conversas com membros do Congresso norte-americano: “Simplesmente arranjo o número de telefone, ligo e tenho uma conversa. As pessoas ficam bastante surpreendidas, acho”.

Ainda durante a conversa, Meghan Markle quis vincar e defender que a licença parental “é um daqueles assuntos que não é azul ou vermelho”, uma referência às cores representativas do Partido Democrata e do Partido Republicano. É, isso sim, uma medida que só traz vantagens e que é absolutamente necessária, defendeu, tanto para “o sucesso e crescimento económico” como para “permitir às pessoas terem aquele tempo sagrado para uma família”.