Nuno Melo não desarma. O eurodeputado lançou esta quarta-feira um novo desafio a Francisco Rodrigues dos Santos: que convoque um Conselho Nacional de urgência para que se marquem finalmente novamente eleições internas, num clima “civilizando” e evitando “ataques de natureza pessoal”.

Num vídeo publicado no Facebook, Nuno Melo assume que este é o “derradeiro esforço” para permitir eleições no CDS. O eurodeputado desafia o presidente do partido a chegar a uma solução de consenso para organizar o Congresso do CDS ainda antes da reunião magna do PSD, agendada para 17 e 18 de dezembro.

Evitando o tom duro que tem dominado a discussão interna no CDS, Nuno Melo não deixou, mesmo assim, de censurar a estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos. “Não é aceitável que, com dois candidatos declarados e já em campanha, o candidato Francisco Rodrigues dos Santos unilateralmente tenha decidido que já não queria ir a votos.”

Apesar do repto de Melo, é pouco provável que Rodrigues dos Santos venha a aceitar o desafio. De resto, em entrevista ao Observador, o presidente do CDS foi cristalino. “Não podemos desperdiçar três semanas em guerras para depois termos um partido ainda mais esfrangalhado depois de uma peixeirada como aquela que estamos a ver desde que Nuno Melo aceitou ser candidato.”

Ora, se for essa a pretensão de Nuno Melo, o eurodeputado pode sempre reunir as assinaturas necessárias para forçar a convocação do Conselho Nacional, que poderia assim deliberar sobre a convocação de eleições internas.

No entanto, com os dados que hoje existem, é pouco provável que o desfecho do Conselho Nacional fosse diferente — Francisco Rodrigues dos Santos continua a ter uma maioria confortável no órgão máximo do partido entre congressos e a posição do partido tem sido no sentido de adiar as eleições internas para depois das legislativas.