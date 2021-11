Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase 90% dos britânicos dizem sem qualquer dúvida que já ouviram falar do Holocausto e três quartos sabiam que envolveu o extermínio em massa de judeus, ainda assim 52% disse não saber que seis milhões de judeus foram mortos. Os resultados são de um estudo, divulgado esta quarta-feira, levado a cabo pela Conferência para Reivindicações Materiais Judaicas contra a Alemanha.

Depois de no ano passado terem sido divulgadas as conclusões de um inquérito semelhante realizado nos jovens norte-americanos, o estudo deste ano foca-se na população britânica maior de 18 anos. Uma grande maioria (65%) respondeu que há antissemitismo no Reino Unido hoje em dia.

Quase um terço (32%) dos britânicos questionados foi incapaz de nomear um campo de concentração, incluindo Auschwitz. No caso do estudo norte-americano (que inquiriu jovens adultos) o número era de para 45%.

Dos britânicos inquiridos, 56% acreditam que o Holocausto se pode repetir, e há motivos para preocupação: Sete em cada 10 das pessoas questionadas no Reino Unido dizem que “algumas pessoas” acreditam que o Holocausto não aconteceu e quase um quarto dizem que “muitas pessoas” também não acreditam que o Holocausto foi real.

Já sobre o papel específico do Reino Unido nesta página da história, 67% dos britânicos ouvidos pensa que o governo abriu as portas à imigração durante a II Guerra Mundial, o que é exatamente o contrário do que aconteceu. O governo britânico fechou totalmente a porta à imigração judaica no início da guerra.

Já o Kindertransport, uma das maiores marcas dos britânicos que consistiu no transporte de 10 mil crianças oriundas de vários países para Reino Unido, apenas 24% dos inquiridos sabia o que era.

Quase 90% dos britânicos considera que todos os alunos deviam estudar o Holocausto nas aulas. 88% acredita que é importante que continue a ser parte dos currículos escolares em parte para que não se repita.