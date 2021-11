Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há milhares de alunos em Portugal que estão sem poder ter aulas a pelo menos uma disciplina. A informação é avançada pela SIC Notícias, que a obteve junto de diretores de escolas nacionais e associações de pais. Ao todo, segundo dados enviados pelo Ministério da Cultura ao canal, há 60 horários anuais completos que estão por preencher nesta altura.

Faltam atualmente professores em disciplinas como matemática, geografia e tecnologias de informação e as disciplinas em suspenso estão a afetar sobretudo alunos das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve.

Há um mês, o Observador já escrevia que em todos os distritos do país existiam alunos sem aulas e que se verificava uma falta generalizada de professores. Na totalidade do território nacionalidade faltavam, há um mês, 691 professores, sendo que na região de Lisboa — que representava 42% das necessidades nacionais — existiam 295 horários por preencher e a cada um deles correspondia um professor em falta.