O ministro da Educação apelou esta quarta-feira ao esforço coletivo global para fazer cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da UNESCO para uma educação de qualidade para todos, impossíveis sem esse compromisso conjunto.

“Mesmo se corrermos tão depressa como habitualmente corremos, mesmo se trabalharmos tão intensamente como habitualmente trabalhamos, nunca conseguiremos dar mais do que um passo se não nos empenharmos neste intenso compromisso comum, impregnado de um espírito verdadeiramente colaborativo”, defendeu Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro da Educação discursava durante o segmento de alto nível da Reunião Global de Educação de 2021 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), numa sessão dedicada ao mecanismo de cooperação global para a educação.

No capítulo da Educação, a agenda para 2030 do desenvolvimento sustentável da UNESCO aponta a garantia do acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e a promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Ao longo da sua curta intervenção, Tiago Brandão Rodrigues reiterou a importância destes objetivos, defendendo que a educação é o equalizador social mais poderoso.

“Mas temos também de ter em consideração que o poder da educação só é libertado quando obedece a duas regras: tem de ser de elevada qualidade e acessível a todos”, acrescentou, sublinhando que estas regras tornaram-se particularmente relevantes com a pandemia de Covid-19.

Durante o evento, foi também formalizado o Comité Diretor de Alto Nível do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4-Educação 2030 da UNESCO”, para o qual foi eleito Tiago Brandão Rodrigues em representação do grupo regional Europa Ocidental e América do Norte, juntamente com o seu homologo francês.

Este comité vai acompanhar a implementação do quarto objetivo de desenvolvimento sustentável, dedicado à educação, sendo também responsável por fornecer orientação estratégica global para a mobilização e uso mais eficiente de financiamento para a Educação, de forma a garantir uma maior harmonização e alinhamento entre parceiros.

“É nosso dever comum e urgente acelerar até 2030 e é com um sentimento de responsabilidade acrescida que enfrento esta missão como membro do Comité Diretor de Alto Nível”, assumiu o ministro.

Na abertura da sessão em que participou o ministro português, a diretora-geral adjunta para a Educação da UNESCO sublinhou que a constituição deste comité dá força ao compromisso de ação global por ser constituído por líderes políticos responsáveis pela definição de prioridades globais nesta área e pela criação de incentivos para o compromisso de acelerar o progresso dos objetivos em causa.

“Tempos excecionais exigiram uma grande mudança e continuam a exigir uma grande mudança na forma como trabalhamos juntos enquanto comunidade educativa global“, apontou Stefania Giannini, considerando que as condições certas para a implementar estão reunidas.