Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou esta quarta-feira à RTP que — tal como o Presidente da República — também ele ficou a saber da Operação Miríade pela comunicação social. Esta operação, liderada pela PJ, desmantelou um esquema de tráfico de diamantes envolvendo militares em serviço e ex-militares portugueses.

O PR e chefe supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha confirmado esta terça-feira uma notícia do Observador, que escreveu que as Forças Armadas, o ministro da Defesa e a ONU souberam das suspeitas que recaíam sobre militares portugueses em serviço na República Centro Africana mas o PR não foi informado em momento algum. Marcelo justificou, dizendo que o ministro da Defesa alegou “pareceres jurídicos” que consideravam que as suspeitas não deveriam ser comunicadas a “órgãos de soberania, Presidência da República ou parlamento”.

Agora, em declarações à RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou que também ele só ficou a saber da operação quando foi esta foi noticiada pelos meios de comunicação. Augusto Santos Silva notou que “trata-se de uma investigação judicial que é conduzida sob responsabilidade das entidades competentes” e recordou que “vigora em Portugal o princípio da separação de poderes“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ministro socialista lembrou que existe um “canal de comunicação direto entre o ministério da Defesa nacional e o departamento das Nações Unidas responsável pelas missões de paz e esse canal foi ativado para informar as Nações Unidas em devido tempo”. Já Augusto Santos Silva não teria de ser informado, defendeu o próprio: “Não me compete saber de processos que aliás estão em segredo de justiça“.