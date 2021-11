“O Assassino Improvável”: afinal, nem sempre a Suécia acerta nas regras dos thrillers

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se há coisas que os nórdicos sabem fazer bem são séries de crime, thriller, suspense e derivados. Não precisam de dicas nem de lições dos grandes estúdios de Hollywood. Pelo contrário, são muitas vezes os norte-americanos que ail vão buscar as ideias, sacudindo-lhes a neve e transformando-as em sucessos mundiais (nem por isso melhores, mas essa é outra questão). A versão original de “The Killing: Crónica de um Assassino” é dinamarquesa; “Deadwind” é da Finlândia; “Bron: A Ponte” é uma uma co-produção sueca e dinamarquesa. Não querendo desviar-me do que me traz aqui, esta última é das melhores séries da última década (a nível mundial, sim) e, se não sabem do que estou a falar, larguem o que estão a fazer e ponham-se a ver (depois de lerem este texto, naturalmente).

Foi com esta premissa de qualidade, com esta promessa de boa televisão que parti à descoberta de “O Assassino Improvável”. A produção vem diretamente da Suécia e recorda a morte do antigo primeiro-ministro Olof Palme, assassinado a tiro em 1986. E uma minissérie de crime inspirada em factos verídicos deveria ter todos os ingredientes para ser dos conteúdos mais viciantes e empolgantes deste final de ano. Mas a verdade é que a mais recente chegada ao catálogo da Netflix nem sempre cumpre o que parecia prometer.

[o trailer de “O Assassino Improvável”:]

Tudo começa na noite de 28 de fevereiro de 1986. Ouvem-se dois tiros, um homem está caído no chão, outro começa a correr com um revólver na mão. Não há espaço para dúvidas: o fugitivo é Stig Engström. Sabemos quem é a vítima e sabemos quem é o suposto assassino.

Muitos podem argumentar que os autores de “O Assassino Improvável” não estão a dar nenhuma notícia, que foi a própria justiça sueca que anunciou em junho de 2020 que Stig Engström é o principal suspeito da morte de Olof Palme. Mas o objetivo destes episódios não é desvendar a identidade de um possível assassino (até porque essa mesma identidade é há muito pública). É dramatizar os momentos, as teorias que levaram os investigadores a assumir essa suspeição. Ainda assim, a pergunta é legítima: sabendo à partida a conclusão, ou a falta dela, vale a pena estarmos a perder tempo com “O Assassino Improvável” quando há tanta coisa imperdível por esses streamings fora? Sinceramente, ainda não estou certa da resposta e por isso ficam aqui as questões para reflexão coletiva.

De volta aos cinco episódios: anda tudo à volta de Stig Engström. Quem é este homem, onde arranjou a arma, quais as suas motivações para matar o primeiro-ministro sueco? Há mais especulações do que respostas, na verdade. Engström é uma figura sinistra, com pouco talento para interações sociais. Mesmo na vida adulta não é capaz de fazer face a quem goza descaradamente com ele e, em vez disso, ri-se juntamente com os bullies. É designer gráfico na Skandia — pessoal da Netflix, não fica claro que empresa é esta, teve de ser o Google a dizer-me que é uma companhia de seguros —, onde o seu comportamento irascível se vai manifestando cada vez mais até ser insuportável trabalhar com ele. É um mentiroso compulsivo e, sabe-se lá como, isso permite-lhe passar pelos pingos da chuva durante a investigação da morte de Olof Palme.