“Conquistar a primeira vitória de sempre na fase de grupos da Liga dos Campeões, após uma caminhada que se iniciou há quatro anos no Campeonato Distrital de Lisboa”. Não era preciso ir muito longe para se encontrar o principal objetivo do Benfica na terceira jornada da fase de grupos da Champions feminina e bastava ver o lançamento do encontro no site do clube para se perceber que, ao contrário do que tinha acontecido com Bayern e Lyon, nem o facto de estar pela frente o campeão sueco impedia de ambicionar a mais um feito histórico para a modalidade no clube frente a um Häcken em busca dos primeiros pontos.

“No Benfica a pressão para ganhar está lá sempre. Representando este emblema é o que temos de fazer sempre. Temos a certeza que vai ser um jogo muito bom, contra uma das melhores equipas do Norte da Europa. Têm jogadoras internacionais, outras com mais experiência que as nossas a jogar na Liga dos Campeões, têm também uma jogadora nomeada para Bola de Ouro [a atacante Stina Blackstenius] e outras emprestadas por equipas da Liga inglesa, como o Manchester United e o Everton. Vai ser um jogo muito interessante, onde vamos crescer e aprender muito, mas a nossa ambição, em casa, perante os nossos adeptos, será sempre a de conquistar os três pontos”, garantira André Vale, adjunto de Filipa Patão.

“O facto de não terem ainda somado pontos não reflete a sua valia. É uma equipa com uma mentalidade muito interessante, muito agressiva e que joga o jogo pelo jogo contra quem quer que seja. Não tem medo de arriscar e isso fez com que não tivessem feito pontos contra Bayern e Lyon. É uma equipa competente, agressiva e fisicamente muito forte. Esperamos um bom jogo, um jogo aberto. As duas equipas vão à procura da primeira vitória mas esperamos um jogo muito intenso e agressivo no sentido positivo. Será um duelo de titãs na luta pela vitória”, acrescentara o elemento da equipa técnica encarnada.

Benfica e Häcken não tinham marcado qualquer golo, Benfica e Häcken tinham sofrido pelo menos uma goleada (as encarnadas por 5-0 frente ao Lyon, as suecas por 4-0 com o Bayern) mas Benfica e Häcken estavam separadas por um ponto, aquele que foi conseguido pelo conjunto da Luz no Seixal ao impor um nulo às germânicas. Agora, o golo lá surgiu mas apenas de grande penalidade, muito contestada pelas jogadoras e pelo banco das encarnadas, valendo o primeiro triunfo às escandinavas depois de mais uma exibição muito organizada da equipa de Filipa Patão que teve em Kika Nazareth a principal figura.

Apesar do início com mais bola das suecas e logo a deixar uma ameaça à baliza da Letícia aos 2′ por Rytting Kaneryd, Kika Nazareth teve a primeira boa ação ofensiva pouco depois do quarto de hora inicial, com um remate que passou perto da trave da baliza de Falk. O Häcken voltou de seguida a ter duas aproximações perigosas mas o intervalo chegaria mesmo com o nulo, após uma jogada quase em cima do minuto 45 em que Cloé Lacasse surgiu em boa posição na área descaída sobre a esquerda para não conseguir depois fazer o remate à baliza perante a pressão de Kullberg (ficando-se a pedir grande penalidade no Seixal).

No reatamento, o Benfica voltou melhor no plano ofensivo e conseguiu criar as duas chances flagrantes para inaugurar o marcador e fazer o seu primeiro golo na fase de grupos da Liga dos Campeões, ambas por Kika Nazareth: primeiro obrigou Falk a uma defesa apertada no seguimento de um livre perto da área em posição frontal (51′), depois respondeu da melhor forma a um cruzamento rasteiro com um remate na passada que acertou no poste direito (55′). O encontro começava a partir, Letícia voltaria a ter mais uma grande defesa e foi no quarto de hora final que apareceria o golo decisivo do jogo, numa grande penalidade polémica (e mal assinalada) de Ana Seiça que Rubensson converteu no 1-0 final (76′).