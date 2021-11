Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O futebol francês tem entre mãos mais um escândalo que promete dar que falar e que, quantos mais pormenores vão sendo conhecidos através da imprensa gaulesa, mais semelhanças tem com o que se passou há pouco mais de 25 anos nos EUA com as patinadoras norte-americanas Tonya Harding e Nancy Kerrigan em vésperas de Jogos Olímpicos de Inverno, quando a primeira sabia da existência de um plano (nunca foi confirmado que tivesse orquestrado esse plano) para agredir a segunda e impedisse que fosse à prova.

Neste caso, as duas protagonistas são jogadoras do PSG e o objetivo era semelhante, assegurar um lugar na equipa. No entanto, e de acordo com o L’Équipe, a forma como isso aconteceu levou a que as autoridades francesas tivessem já feito detenções no âmbito de uma investigação ao que aconteceu na madrugada de 4 de novembro quando Kheira Hamraoui foi atacada quando estava na sua viatura de regresso a casa.

De acordo com a publicação, Aminata Diallo, de 26 anos, terá estado por trás desse ataque à companheira, num plano que terá sido engendrado ao pormenor: a médio ajudou a organizar um jantar com jogadoras, técnicos e staff no Bois de Boulogne ao mesmo tempo que terá contactado dois homens que, encapuzados e munidos com uma barra de ferro, obrigaram Hamraoui a sair da viatura e atingiram-na na zona das pernas, causando ferimentos na internacional que ficou de fora no jogo da Champions frente ao Real.

A investigação das autoridades vai mais longe e defende que Diallo, que acabou por ocupar a vaga no meio-campo da companheira lesionada, conduzia a viatura de onde terão saído os agressores, que inicialmente simularam um assalto a Hamraoui antes de atingirem a antiga jogadora do Barcelona nas pernas.

“O PSG pode confirmar que Aminata Diallo foi levada sob custódia esta manhã pela Polícia Regional de Versalhes como parte dos procedimentos abertos no seguimento do ataque a jogadoras do clube na passada noite de quinta-feira. O PSG condena da forma mais forte possível a violência cometida. Desde quinta-feira que o clube tem tomado todas as medidas para garantir a saúde, bem estar e segurança de toda a sua equipa de futebol feminino. O PSG está a trabalhar com a Polícia de Versalhes para clarificar os factos, prestando atenção de perto aos progressos das investigações e estudando medidas a tomar”, sublinhou o clube num comunicado onde fala em jogadoras (no plural) agredidas e nomeia apenas o nome de Diallo.

