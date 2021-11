Portugal entra no vermelho: Casos diários ultrapassam os 1.600, R(t) chega ao 1.12 e incidência ultrapassa a marca dos 120

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, registaram-se ainda mais cinco mortes decorrentes de complicações da doença. Três óbitos aconteceram na região Norte, uma no Centro e outra em Lisboa e Vale do Tejo. Relativamente às idades, morreram quatro pessoas (três mulheres e um homem) com mais de 80 anos e uma mulher entre os 70 e os 79 anos.