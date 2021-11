A ativista galardoada com o Prémio Nobel da Paz de 2014, Malala Yousafzai, o rosto da luta pela educação das raparigas, casou-se esta terça-feira em Birmingham.

Num anúncio feito pela jovem paquistanesa, de 24 anos, na rede social Twitter, Malala informou que se casou, numa pequena cerimónia matrimonial muçulmana, apelidada de “nikka”, com o seu companheiro, Asser Malik. Estiveram presentes apenas os familiares dos noivos.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

????: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021