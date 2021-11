Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ayumi Kuboki foi esta terça-feira condenada à prisão perpétua por ter provocado a morte de três doentes num hospital em Yokohama, no Japão. Ficou provado em tribunal que a enfermeira japonesa de 34 anos misturava desinfetante nos sacos de soro intravenoso dos internados que estavam sob o seu cuidado.

Os casos ocorreram há cinco anos e os doentes tinham entre os 70 e 80 anos. Ayumi Kuboki confessou a autoria dos três crimes mas a polícia local suspeita que a enfermeira pode ainda ser responsável por um total de 20 mortes ou mais — o que dificilmente se descobrirá, já que os corpos foram quase todos cremados. Numa fase inicial Kuboki terá chegado a admitir as duas dezenas à polícia, mas não o repetiu em julgamento.

Numa audição, a enfermeira confessou orquestrar as mortes de forma a que ocorressem quando já não estava no hospital. Queria evitar assim complicações com os familiares dos doentes se algum morresse no seu turno.“Seria um problema se essa responsabilidade recaísse sobre mim”, disse à polícia, em 2018, segundo o The Japan Times.

No entanto, Kuboki não foi sentenciada à morte, conforme pedido pela acusação — o Japão é dos poucos países desenvolvidos que ainda tem a pena capital — porque o juiz considerou que está arrependida e “quer pagar pelo crime que cometeu”, cita-o o jornal japonês. A enfermeira acabou por pedir desculpa às famílias dos doentes no julgamento que teve início há um mês.

O filho de uma das vítimas não se conformou com a decisão: diz que a enfermeira “matou pessoas inocentes com motivos egoístas e não foi condenada à morte. É errado.”

A defesa ainda invocou traços de autismo de Kuboki que a tornavam inimputável mas acabou por se concluir que o transtorno não afetava a sua capacidade para tomar decisões neste hospital — encerrado desde 2019 — que aceitava doentes em fase terminal.