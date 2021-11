Até determinado ponto, esta história era apenas mais uma história de uma qualquer época regular da NBA: uma equipa partia com maior favoritismo (Miami Heat), outra equipa conseguiu ter um encontro mais sólido (Denver Nuggets), os últimos minutos mais não eram do que um momento para rodar alguns jogadores e jogar quase sem resultado perante os 15 pontos de diferença. No entanto, e num lance que surgiu quase do nada, tudo mudou. Mais do que isso, a história ganhou novos capítulos e ninguém sabe como irá acabar.

Morris was hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu

Jokic and Markieff Morris both got ejected after exchanging fouls during Nuggets-Heat.

Quando faltavam 2.40 minutos para o final do jogo em Denver, Nikola Jokic, mais uma vez a destacar-se com um triplo duplo entre 25 pontos, 15 ressaltos e dez assistências, sofreu uma falta dura (e desnecessária) na zona do meio-campo de Markieff Morris, um dos poucos que ainda tentou acompanhar a noite inspirada de Jimmy Butler pelos Heat. Ato contínuo, o sérvio mostrou o seu desagrado com um empurrão pelas costas que levou o adversário ao chão, os jogadores contrários foram todos em direção ao poste, as coisas não foram mais longe porque o próprio banco dos Denver Nuggets afastou de imediato Jokic enquanto Morris continuava deitado depois de ter sido quase “placado”. Ambos foram de imediato expulsos.

Nikola Jokic has been suspended one game without pay and Markieff Morris was fined $50,000 after Monday's altercation.

Jimmy Butler was fined $30,000 for "attempting to escalate the altercation." pic.twitter.com/KV6nOOswgQ

