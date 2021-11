O número de mortos na explosão de sexta-feira na Serra Leoa, causada pelo embate de um reboque num camião que reabastecia numa estação de serviço na capital, Freetown, subiu para 131, anunciaram esta quarta-feira as autoridades locais.

“O número de mortos aumentou para 131 e 63 pessoas foram hospitalizadas”, disse o diretor de comunicações da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Mohamed Lamrana Bah, citado pela agência France-Presse.

A explosão ocorreu em 5 de novembro, e várias pessoas que viviam nas proximidades, bem como taxistas, vendedores de rua e motociclistas aproximaram-se do local, após o incidente, com baldes e bidões para recolher o combustível, que escorria do camião, antes de o veículo explodir.

Esta prática de recolha do combustível derramado dos camiões é comum em países africanos, apesar do perigo.

O principal hospital de Freetown estava “sobrecarregado” e as famílias tinham “dificuldade em identificar os seus entes queridos queimados ou mortos, pois os corpos estão gravemente carbonizados”, explicou o secretário-geral da Cruz Vermelha na Serra Leoa, Kpawuru E.T. Sandy.

O Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, declarou na segunda-feira três dias de luto nacional e participou num serviço religioso para honrar a memória dos mortos, sendo que a maioria foi enterrada nesse dia.

A cerimónia contou também com a presença de outros altos funcionários do Governo e familiares das vítimas.

No sábado, o diretor de África da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Mohammed Mukhier, descreveu o incidente como “desolador para um país que ainda tem memórias de outras catástrofes”, como os deslizamentos de terras de 2017, com mais de 1.000 mortos, ou a epidemia de Ébola entre 2014 e 2016, que matou quase 4.000 pessoas só na Serra Leoa.

A Serra Leoa, uma antiga colónia britânica com uma população de 7,5 milhões de habitantes, é um dos países mais pobres do mundo, apesar de ser rico em diamantes.

A sua economia, atormentada pela corrupção, foi devastada por uma guerra civil (1991-2002) que matou 120.000 pessoas.

O país estava ainda a tentar recuperar dos efeitos da epidemia de Ébola quando foi atingida pela pandemia de Covid-19.