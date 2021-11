Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu na terça-feira negar o pedido apresentado pelo ex-Presidente norte-americano Donald Trump para manter secretos documentos da Casa Branca sobre o assalto ao Capitólio.

A juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Tanya S. Chutkan, do tribunal do Distrito de Columbia, concluiu que a comissão de inquérito do Congresso norte-americano ao ataque ao Capitólio tem direito a receber os documentos, como sustentou o atual Presidente, Joe Biden.

Trump invocou um alegado “privilégio do executivo” para reclamar que as centenas de documentos, contendo informações sobre o que se passava na Casa Branca enquanto o assalto ocorria, não fossem transmitidos à comissão de inquérito.

“A posição [de Trump] de que pode sobrepor-se à vontade expressa do poder executivo parece basear-se na noção de que o seu poder existe em perpetuidade”, escreveu a juíza, citada pela agência Efe. “Mas os presidentes não são reis, e o queixoso não é Presidente“, acrescentou.

Taylor Budowich, um porta-voz de Trump, avançou na rede social Twitter que a equipa jurídica do antigo Presidente irá recorrer da decisão, tornando provável que acabe por ser o Supremo Tribunal a decidir o caso.

The battle to defend Executive Privilege for Presidents past, present & future—from its outset—was destined to be decided by the Appellate Courts. Pres. Trump remains committed to defending the Constitution & the Office of the Presidency, & will be seeing this process through.

— Taylor Budowich (@TayFromCA) November 10, 2021