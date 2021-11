A Casa da Calçada chegou ao Porto numa versão mais informal e criativa com direito a pastelaria e a rum

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A história

Há precisamente 20 anos abriu em Amarante, junto às margens do rio Tâmega, a Casa da Calçada, um palácio do século XVI que se converteu num hotel de charme. O Largo do Paço é um dos restaurantes do hotel por onde já passaram os chefs José Cordeiro, Ricardo Costa, Vítor Matos, André Silva e, atualmente, Tiago Bonito, e que em 2004 alcançou uma estrela Michelin, distinção que mantém até hoje.

A família Mota, proprietária do espaço em Amarante, é natural do Porto e tinha o desejo antigo de abrir um novo conceito no centro da cidade. “A família tem raízes no Porto e a maioria dos nossos clientes também são daqui, fazia todo o sentido apostar na cidade e marcar presença”, explica ao Observador, António Almeida, responsável pelo novo Real by Casa da Calçada. Em 2019, o grupo familiar adquiriu o famoso café Garça Real, nome que fez questão de manter na nova assinatura, e aprimorou o conceito até 2021. Uma confeitaria, um restaurante de fine dining, uma esplanada, um cocktail bar e uma sala de eventos ganharam forma entre janeiro a julho deste ano, abrindo as portas oficialmente este mês.

O espaço

Espelhos imponentes, mármore nos tampos das mesas, elementos em madeira e detalhes em dourado pincelam a decoração do espaço idealizado pelo arquiteto portuense Paulo Lobo. Com uma área total de 400 metros quadrados, o Real by Casa da Calçada tem direito a duas portas viradas para a rua, uma dá acesso à cafetaria, a outra é a entrada do restaurante, e cá fora a esplanada é comum aos dois conceitos.

“Na cafetaria quisemos manter o conceito original e não deixar de servir a clientela habitual, que mora ou trabalha aqui perto. Mantivemos o quiosque com os jogos de apostas e o ambiente mais descontraído”, sublinha o responsável António Almeida, acrescentando que esta área tem capacidade para 30 pessoas. Na porta ao lado, encontramos o restaurante e o cocktail bar numa decoração mais elaborada, onde saltam à vista a garrafeira da casa, seja refrigerada ou distribuída nas prateleiras, a cozinha de finalização, a chef’s table redonda ou a claraboia no teto, que pode ser aberta com um simples clique.