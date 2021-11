Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um agente da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Viseu, que tinha sido dado como desaparecido na manhã de terça-feira foi encontrado morto em Ranhados, uma localidade perto da cidade, com um tiro disparado pela arma de serviço.

A PSP disponibilizou, de acordo com o Jornal do Centro, membros do serviço de psicologia para apoiar tanto os familiares do agente como elementos da força de segurança que encontraram o corpo, cerca das 17h30. A Polícia Judiciária foi igualmente chamada ao local e está a investigar o caso.

O comandante da PSP de Viseu, o intendente Rui Matos, indicou ao Observador que o agente, de 37 anos, tinha “um percurso profissional irrepreensível, e nada fazia prever, de entre as relações que o agente tinha na esquadra, indícios que apontassem para este desfecho”.

O comandante da força de segurança descartou um problema sistémico de falta de apoio na saúde mental dos agentes. Pelo contrário, explicou que todos os comandos da PSP possuem um serviço de psicologia a funcionar e que, além de consultas que possam ser realizadas por vontade própria ou por reencaminhamento dos superiores hierárquicos, existem consultas periódicas obrigatórias para averiguar o estado de saúde mental dos agentes.

No nosso comando, nós temos uma psicóloga a trabalhar permanentemente connosco, e duas vezes por ano é feita uma avaliação conjunta de todo o efetivo, com consultas individuais a cada um dos membros desta esquadra”, justificou.

O polícia não teria comparecido de manhã ao serviço, e o Comando Distrital da PSP de Viseu iniciou a procura pelo agente, após falar com a família da vítima. O funeral realizou-se esta quinta-feira.